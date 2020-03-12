Сегодня в вечернем эфире «Тăван радио» в рамках передачи «Радиоулах» выйдет очередной выпуск рубрики «Аякри Таван», посвященный 100-летию Чувашской автономии и популяризации чувашской культуры. Рубрика инициирована редакцией «Тăван Ен» и представляется в рамках социально значимого проекта «Чуваш чуваша видит издалека».
Речь пойдет о чувашской диаспоре, проживающей в Альметьевском районе Татарстана. По телефону в прямой эфир выйдет председатель Альметьевского районного чувашского национально-культурного центра Инна Альмукова. Она расскажет о творческих коллективах своего региона, популяризирующих чувашскую культуру, о соблюдении чувашами Татарстана национальных традиций.
Ранее уже выходили передачи о чувашах Крыма, Тюмени, Ульяновской области.
14.03.2020
www.tavanen.ru
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