Сегодня в вечернем эфире «Тăван радио» в рамках передачи «Радиоулах» выйдет очередной выпуск рубрики «Аякри Таван», посвященный 100-летию Чувашской автономии и популяризации чувашской культуры. Рубрика инициирована редакцией «Тăван Ен» и представляется в рамках социально значимого проекта «Чуваш чуваша видит издалека».

Речь пойдет о чувашской диаспоре, проживающей в Альметьевском районе Татарстана. По телефону в прямой эфир выйдет председатель Альметьевского районного чувашского национально-культурного центра Инна Альмукова. Она расскажет о творческих коллективах своего региона, популяризирующих чувашскую культуру, о соблюдении чувашами Татарстана национальных традиций.

Ранее уже выходили передачи о чувашах Крыма, Тюмени, Ульяновской области.

14.03.2020

www.tavanen.ru