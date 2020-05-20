Об этом стало известно сегодня, в День Волги. Врио Главы Чувашии Олег Николаев проинспектировал ход строительства комплекса сооружений по очистке дождевых стоков на чебоксарском заливе.

Объект возводят в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». На строительство комплекса в прошлом году было направлено 104,5 млн. рублей, в 2020 году – 139,4 млн. рублей. Техническая готовность очистных сооружений составляет 60%, сдать объект должны в конце ноября этого года.

Как отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев, строящиеся очистные сооружения позволят решить давнюю экологическую проблему центральной части столицы республики и существенно сократить сброс неочищенных стоков в Волгу.

«Комплексы очистных сооружений включают в себя песконефтеуловители, сорбционные фильтры. Здесь также будет возведен корпус, где будет проводиться ультрафиолетовое обеззараживание воды. Таким образом, вся вода будет доводиться до требований очистки по рыбохозяйственным водоемам», – пояснил и.о. министра.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что в настоящее время ведется проектирование очистных сооружений дождевых стоков в других микрорайонах столицы. Так, в 2020 году планируется начать строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2». Сметная стоимость объекта составляет 44,7 млн. рублей.

Олег Николаев подчеркнул, что важно максимально использовать возможности проекта «Оздоровление Волги», готовить проектную документацию и продвигать строительство таких объектов, от которых зависит экология и благополучие жителей республики.