В этнокомплексе «Ясна» в Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района чувашский Дед Мороз Хӗл Мучи вместе с внучкой Юр Пике принимают гостей. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
Зимний волшебник уже и лес по-новогоднему украсил, и древние музыкальные инструменты подготовил: купӑс, шӑхлич и кавал. Как известно, наш Хӗл Мучи — единственный национальный Дед Мороз, который умело может сыграть даже на гусином перышке.
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19.12.2019
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