В этнокомплексе «Ясна» гостей встречают Хĕл Мучи и Юр Пике

Декабрь 19, 2019 - Новости - нет комментариев

В этнокомплексе «Ясна» в Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района чувашский Дед Мороз Хӗл Мучи вместе с внучкой Юр Пике принимают гостей. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия». 

Зимний волшебник уже и лес по-новогоднему украсил, и древние музыкальные инструменты подготовил: купӑс, шӑхлич и кавал. Как известно, наш Хӗл Мучи — единственный национальный Дед Мороз, который умело может сыграть даже на гусином перышке. 

 

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