Сегодня из Чебоксар в дальний путь — в порт Лиинахамари Мурманской области для проведения поисковой экспедиции по плану Министерства обороны РФ и Русского географического общества выехал сводный отряд активистов Чувашского республиканского отделения РГО и регионального отделения поискового движения России в Чувашской Республике. Экспедицию возглавляет руководитель экспедиционного отряда ЧРО РГО, житель с. Альгешево Чебоксарского района Дмитрий Алексеев. Как сообщает паблик «Поисковое движение в Чувашии», в составе отряда — опытные поисковики, члены поискового отряда ЧГУ им. И.Н. Ульянова «Георгиевская лента» Сергей Кодыбайкин, Дмитрий Тимофеев, Евгений Машнин, Дмитрий Сергеев, Иван Лексин, Виктор Сорокин. Почти все участники имеют награды Министерства обороны за отличие в поисковом движении.

Напомним, что Дмитрий Алексеев не единожды выезжал в экспедиции в Мурманскую область. Он установил там на свои средства памятники героям Великой Отечественной войны-уроженцам Чувашии. Об этом подробно рассказывалось в проекте «Памяти героев» в газете «Таван Ен».

6.07.2020

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