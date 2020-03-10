За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В понедельник около 11.00 час. загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ» 2006 года выпуска, припаркованный возле частного дома по улице Вахитова в селе Шыгырданы Батыревского района. Пламя уничтожило кабину авто. Пожарным удалось спасти груз – 20 тонн зерна. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

В полдень 9 марта от огня пострадал дом 54-летнего жителя деревни Нижние Анатриялы Цивильского района. Пожар повредил внутреннюю отделку кирпичного здания на площади 13 кв. метров. Предположительно, к ЧП привело нарушение правил использования электрооборудования.

10.03.2020

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