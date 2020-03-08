Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Шумерля. Он обвиняется в незаконной охоте, совершенной на особо охраняемой природной территории.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый с целью добычи пушных зверей установил семь капканов в лесном массиве, расположенном на территории природного заказника «Пойма реки Сура» в Шумерлинском районе. Факт его противоправных действий был выявлен в ходе мероприятий, проводившихся сотрудниками казенного учреждения «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых территорий» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемому не удалось поймать на капканы каких-либо зверей. Свою вину в инкриминируемом деянии он в полном объеме признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Кроме того, его причастность к указанному преступлению подтверждается показаниями свидетелей, а также иными доказательствами. Капканы у него изъяты и признаны по уголовному делу вещественными доказательствами.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

8.03.2020

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