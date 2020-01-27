В Шумерлинском районе машина с 4 детьми вылетела в кювет

27 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

26 января около  11 часов  на 85 километре автодороги «Чебоксары-Сурское» в Шумерлинском районе водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» опрокинулся в кювет. В салоне иномарки находилось четыре несовершеннолетних пассажира – пяти, трех, двенадцати и девяти лет. Двое из них перевозились в специальных удерживающих устройствах.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, в результате ДТП 9–летний мальчик, вылетел из окна задней пассажиркой двери. С травмами он доставлен в больницу. По словам ребенка, он находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ и статье 12.33 КоАП РФ.

 

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27.01.2020
www.tavanen.ru

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