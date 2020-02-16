Вчера в Шумерлинском районе произошло ДТП. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Около 16 часов на сотом километре автодороги «Чебоксары-Сурское» в Шумерлинском районе 19-летний житель на «Рено Флюенс» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-211440. В результате аварии смертельные травмы получила 50-летняя жительница г.Чебоксары -пассажирка «четырнадцатой». Еще три человека, включая предполагаемого виновника ДТП, с травмами доставлены в больницу. Выяснилось, что хозяин иномарки, который был за рулем в момент столкновения, не имеет водительского удостоверения.

Молодой человек освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Трезвым был и водитель ВАЗ-211440, который также пострадал в результате аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

16.02.2020

www.tavanen.ru