Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил в этом году оборудовать место для купания в Шумерле на Статуевском пруду, или, как называют его горожане, на «Дамбе». А в следующем году должны обустроить пляж на Суре. Такое заявление Олег Николаев сделал сегодня после посещения этих объектов и обсуждения вопроса с местными властями.

«В этом году место купания в Шумерле будет организовано там, где более удобно и менее затратно для бюджета, привлекательно для предпринимателей», – сказал он.

Врио главы республики рассказал, что предприниматели решили вложиться в обустройство территории у Статуевского пруда с условием, что там они будут оказывать сервисное обслуживание отдыхающих. Появятся также раздевалки и туалеты. Для желающих обещают организовать прокат водного оборудования.

«Таким образом, в этом году будет приведена в нормативное состояние вся прилегающая территория пруда, и город Шумерля обретет организованное место отдыха и купания, что позволит провести купальный сезон-2020», – подчеркнул Олег Николаев.

Чтобы обустроить пляж на Суре необходимо, в первую очередь, разрешить вопрос с подъездными путями, поскольку дорога там сильно разрушена. «Будем двигаться поэтапно», – обещал руководитель региона.

По словам местных жителей, купаться на Суру приезжает меньшая часть населения, люди больше предпочитают отдых на Статуевском пруду.

Напомним, на большой пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, вопрос по обустройству пляжа Олегу Николаеву задали шумерлинские журналисты, а ранее на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководитель региона уже говорил о необходимости приведения в порядок мест для купания.

28.05.2020

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