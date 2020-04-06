Молодежный волонтерский клуб города Шумерля «Вместе мы сила» из числа представителей Молодежного парламента города, специалистов администрации города, общественников, неравнодушных молодых людей оказывает помощь по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств лицам старше 60 лет. Волонтеры, которых на сегодня 25 человек, прошли инструктаж по соблюдению техники безопасности. Они снабжены индивидуальными средствами защиты, бейджами. Об этом сообщает администрация Шумерли.

Волонтеры выезжают только после телефонной заявки. По приходу они должны предъявить бэйджи установленного образца.

За неделю помощь оказана пяти пожилым гражданам.

6.04.2020

www.tavanen.ru