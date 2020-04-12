Главный врач Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Сергей Демьянов на инстаграм-странице медицинского учреждения опроверг смерть пациента с пневмонией от коронавируса, добавив, что результат анализов отрицательный. В Шумерле коронавирусом заболел один человек, он проходит лечение в инфекционном стационаре столицы Чувашии.

Ранее Демьянов попросил жителей Шумерлинского района и Шумерлинского соблюдать режим самоизоляции.

Добавим, что по мессенджерами социальным сетям ранее тиражировалась информация о смерти жителя Шумерлинского района от коронавируса.

12.04.2020

www.tavanen.ru