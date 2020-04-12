Главный врач Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Сергей Демьянов на инстаграм-странице медицинского учреждения опроверг смерть пациента с пневмонией от коронавируса, добавив, что результат анализов отрицательный. В Шумерле коронавирусом заболел один человек, он проходит лечение в инфекционном стационаре столицы Чувашии.
Ранее Демьянов попросил жителей Шумерлинского района и Шумерлинского соблюдать режим самоизоляции.
Добавим, что по мессенджерами социальным сетям ранее тиражировалась информация о смерти жителя Шумерлинского района от коронавируса.
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Уважаемые жители г. Шумерля и Шумерлинского района. В дополнение предыдущей информации от 10.04.2020 года хочется сообщить, что коронавирусной инфекция у умершего от пневмонии не подтвердилась. Пришёл отрицательный результат анализов. На сегодняшний день 1 зарегистрированный заболевший, который госпитализирован в инфекционный стационар г. Чебоксары. Рекомендации остаются прежние, оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих. С уважением главный врач БУ «Шумерлинский ММЦ» Сергей Демьянов.
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Уважаемые жители г. Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов. В соцсетях и среди населения много вопросов по поводу есть или нет инфицированные коронавирусной инфекцией. В любое время, пациенты с вирусной инфекцией, присутствуют в той или иной степени в популяции. Ежегодно умирает определенный процент пациентов по той или иной причине от пневмоний или других осложнений. В сегодняшней ситуации с новой коронавирусной инфекцией мы все должны понять, что любой человек с признаками ОРВИ является потенциальным носителем вируса COVID-19. Для того, чтобы не инфицироваться им, вводятся карантинные мероприятия. Все должны строго находится в домашних условиях и не выходить на улицу, не общаться с друзьями, соседями и т.д. Но посмотрите, что у нас на улице. Словно и нет режима самоизоляции, единственного способа не заразиться. Я прошу не поднимать паники, а проявить самосознательность и соблюдать все рекомендации. Ещё раз хочу повторить, что любой из нас может быть потенциально опасным для другого человека. Желаю здоровья Вам и вашим близким! С уважением главный врач БУ «Шумерлинский ММЦ» МЗ ЧР Сергей Демьянов!
12.04.2020
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