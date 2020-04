View this post on Instagram

Уважаемые жители г. Шумерля и Шумерлинского района. В дополнение предыдущей информации от 10.04.2020 года хочется сообщить, что коронавирусной инфекция у умершего от пневмонии не подтвердилась. Пришёл отрицательный результат анализов. На сегодняшний день 1 зарегистрированный заболевший, который госпитализирован в инфекционный стационар г. Чебоксары. Рекомендации остаются прежние, оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих. С уважением главный врач БУ «Шумерлинский ММЦ» Сергей Демьянов.