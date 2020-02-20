За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

19 февраля в 12 часов ночи в городе Шумерля произошло возгорание в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже дома № 26 по улице Щербакова. Огонь повредил внутреннюю отделку кухни. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа газового оборудования.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 124 пожаров, в результате которого погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Предварительный материальный ущерб составил почти 86 млн рублей.

20.02.2020

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