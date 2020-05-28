28 мая в Шумерле врио Главы Чувашии Олегу Николаеву показали проект нового крытого футбольного манежа. Его планируют построить при центральном городском стадионе «Труд», чтобы спортсмены и воспитанники детско-юношеской спортивной школы могли заниматься футболом круглый год, а нет только летом.

Работа над проектно-сметной документацией почти завершена, скоро ее отправят на государственную экспертизу.

Высота будущего манежа составит 12 метров. Это будет одноэтажное отдельно стоящее здание. В спортивном сооружении планируется разместить футбольное поле с искусственным газоном размером 40х60 м, две раздевалки с душевыми и санузлами, тренерскую и другие вспомогательные помещения. Оценочная стоимость строительства сооружения составляет около 100 млн. рублей.

Олег Николаев проект поддержал, отметив, что футбол для шумерлинцев является одним из самых популярных видов спорта. Притом муниципалитет демонстрирует успехи на этом направлении. К примеру, городская футбольная команда «Футбольный клуб «Шумерля-ШЗСА» является пятикратным чемпионом Чувашии, обладателем Суперкубка и Кубка Чувашии по футболу. А детские футбольные команды города неоднократно становились победителями и призерами первенств Чувашии.

«На сегодняшний день можно сказать, что в республике сформированы два центра развития футбола. Традиционный центр – это наша столица, город Чебоксары. Сильные обороты набрал, развивается и даже в чем-то обгоняет город Чебоксары поселок Вурнары, где футбольная команда «Химик-Август» должна в этом году выйти во вторую лигу первенства России по футболу среди любительских команд. Ну, а город Шумерля сегодня заявляет себя как третий муниципалитет в Чувашии, который будет активно развивать футбол и создавать основу для его профессионального развития», – отметил Олег Николаев.

28.05.2020

www.tavanen.ru