В школах Чебоксарского района процесс дистанционного обучения налажен, сбоев нет. До 6 апреля была проведена работа с родителями по получению согласий на организацию дистанционного обучения.

Как пояснила заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Лариса Ильина, на сайтах школ на видном месте созданы баннеры «Дистанционное обучение». Если у ребёнка нет компьютера или гаджета, то задания забирают родители через специальную ячейку или окно в школе, а после выполнения приносят обратно.

Все изменения в школьном процессе можно отследить с помощью электронного журнала.

Справочно Советы педагогам и родителям о домашнем обучении детей с особыми образовательными потребностями собраны на одном ресурсе https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/ Ресурсы для обеспечения дистанционного образования по ссылке https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/

6.04.2020

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