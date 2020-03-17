В связи с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей в столичных образовательных организациях ведется профилактическая работа. В школах и детских садах своевременно организуются дезинфекционные мероприятия, усилен контроль за графиком уборки и проветриванием помещений, проводится ежедневный утренний осмотр обучающихся, воспитанников и сотрудников. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В настоящее время и в период весенних каникул в образовательных организациях отменены все массовые мероприятия и выезды на экскурсии, ограничен допуск посетителей. Также школам рекомендовано перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам.

17.03.2020

www.tavanen.ru