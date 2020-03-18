С 19 марта в Чувашской Республике вводится временная возможность свободного посещения детьми школ и детских садов из-за всемирной пандемии коронавируса COVID-19, соответствующее распоряжение подписал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Родителям (законным представителям) предоставлено право самим решать — водить ли ребенка в школу или детский сад.

Студенты техникумов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения.

С 23 марта у школьников начинаются весенние каникулы, по завершении которых для детей будет организован дистанционный режим обучения до соответствующего распоряжения Главы региона.

Информация о необходимости организации обучения в дистанционной форме по окончании каникул и сроки такого обучения будут доведены Министерством до органов управления образования в установленном порядке.

Министерство образования информирует, что по телефону 8-800-200-91-85 начала работу горячая линия методической поддержки учителей и директоров школ по организации дистанционного обучения. По указанному телефону директора школ и учителя могут уточнить информацию, связанную с организацией самого процесса дистанционного обучения и тех интернет-ресурсов, которые для этого созданы.

Министерство сообщает, что издательствами, выпускающими учебную литературу, открыт бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ также открыт к платформам российской и московской электронных школ, другим образовательным ресурсам, которые используются для дистанционного онлайн-обучения.

18.03.2020

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