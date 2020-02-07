В Шинерпосинской сельской библиотеке открылась фотовыставка «Виталий Станьял — таврапĕлӳҫĕ, вĕрентекен, ăсчах» из фондовых материалов музея «Бичурин и современность» п. Кугеси.

Известному краеведу, литературоведу, поэту, нашему земляку из д. М. Сундырь Виталию Петровичу Станьялу (Никитину) 1 января исполнилось 80 лет. Фотографии на выставке показывают богатый жизненный и творческий путь земляка. Обучаясь на историко-филологическом факультете Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева будущий учитель дружил с поэзией, журналистикой. На снимках вместе с ним запечатлены будущие писатели и журналисты Чувашии: Д. Гордеев, Г. Желтухин и т.д. Немало потрудился он и в редакциях республиканских газет «Коммунизм ялавĕ», «Советская Чувашия», «Молодой коммунист». В 1969-1993 годах он преподавал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, заведовал кафедрой чувашской литературы. Многие его студенты, ныне учителя, беря пример с любимого преподавателя, учат и сегодня познавать богатую духовную культуру чувашского народа. С 1993 года Виталий Петрович трудился на ниве науки в ЧГИГН в отделе литературоведения и фольклористики. Кандидат филологических наук исследовал наследие К.В. Иванова, Д. Петрова-Юмана, П. Хузангая, М. Сеспеля и др. Заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики В. П. Станьял с 1998 года являлся доцентом Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.

Станьял В. П. — один из основателей Чувашского национального конгресса, союза краеведов Чувашии, автор и рецензент многих учебников чувашской литературы.

В коллекции «Фотографии» фонда музея хранятся кадры с участием В.П. Станьяла на благотворительном марафоне при создании музея от 24 апреля 2001 г., встреча с участниками торжественных мероприятий в честь 220-летия ученого-востоковеда Н.Я. Бичурина в 2002 году, открытие музея в ноябре 2003 года.

7.02.2020

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