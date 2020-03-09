В Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики состоялось заседание межведомственной противопаводковой комиссии, в ходе которого сообщалось, что определены границы зон затопления, подтопления на территории Чувашской Республики для 24 водных объектов в границах 90 населенных пунктов. Общая протяженность водных объектов в пределах населенных пунктов составляет около 147 км. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

По состоянию на 1 марта 2020 г. в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах зон затопления, подтопления для 6 водных объектов в пределах 19 населенных пунктов Чувашской Республики протяженностью 47 км.

На данный момент на территории Чувашской Республики подтопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет.

Опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов и т.д.) и скотомогильники в границах водоохранных зон и зонах возможного затопления отсутствуют.

Кстати За период с 2006 по 2019 годы проведен капитальный ремонт 51 ГТС. В 2020 году начнется капитальный ремонт плотины между д. Новая Шемурша и с. Шемурша Шемуршинского района (срок реализации — 2020-2021 годы) на сумму 6 млн. 458 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 6 млн. 373 тыс. рублей; бюджет ЧР — 64 тыс. рублей; местный бюджет — 21 тыс. рублей. В 2019 году проведены работы по расчистке русла р. Сура на сумму 8 млн. 827 тыс. рублей протяженностью 368 м на глубину 3,5-4,5 м. Это позволило обеспечить нормальный технологический режим водозаборных устройств.

9.03.2020

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