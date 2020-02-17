В Чувашском госуниверситете им. И.Н.Кльянова реализуется экопроект «Разделяй» при поддержке республиканского отделения «Российского экологического общества». В учебном заведении разместили картонные боксы с надписями «бумага», «пластик» и подробными инструкциями что можно, а что нельзя в них кидать.

В ближайшее время волонтеры будут встречаться с каждой академической группой, чтобы внедрить и популяризовать систему раздельного сбора вторсырья среди студентов и сотрудников университета — в общей сложности это более 20 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба университета, во время презентации проекта председатель совета ректоров вузов региона, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров подчеркнул, что инициатива по запуску раздельного сбора мусора в стенах вуза исходила именно от студенческой молодежи.

«Название проекта «#Разделяй», но на самом деле мы будем объединять людей, а вот разделять — отходы. Для этого нам нужно перестраивать свое сознание и формировать новые экологические привычки. Сегодня со стартом проекта мы немного «позеленеем» — не буквально, а станем более экологичными и чистыми. В ЧГУ высокая концентрация молодежи, это передовой отряд, кто, если не мы с вами, начнем работать над повышением экологической грамотности», — отметил Андрей Александров.

17.02.2020

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