Позади годы учебы, наполненные событиями: первая сессия, «Студенческая весна», первая производственная практика… Сегодня для бывших студентов наступает настоящая взрослая жизнь – непростая, но невероятно интересная. Полученные в академии знания и практические навыки совместно с целеустремленностью и упорством помогут выпускникам преодолеть все трудности и показать себя на производстве. Во время торжественной церемонии вручения дипломов чувство гордости за вуз и волнение испытывали все: и почетные гости, и руководство, и преподаватели, выпускники и их родители.

Поздравить выпускников пришли почетные гости: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Илья Царевский.

Важным моментом церемонии вручения дипломов стало напутственное слово ректора Чувашского государственного аграрного университета Андрея Макушева. Андрей Евгеньевич поздравил выпускников, искренне поблагодарил преподавателей, родителей студентов, пожелал молодым специалистам успехов в работе и достижения поставленных целей.

От всей души поздравил выпускников депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов и вручил выпускникам благодарственные письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В этот день на сцену вышли также самые активные, самые трудолюбивые, самые настойчивые и упорные представители каждого факультета – лучшие выпускники аграрного университета. На протяжении студенческих лет жизни эти ребята достойно показали себя: принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, защищая честь академии. Нельзя не отметить тех, кто достиг высоких результатов в таких направлениях как спорт, учеба, наука, общественная и культурная деятельность. 21 лучшему выпускнику 2020 года Илья Царевский, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики, вручил на память фирменные свитшоты аграрного вуза.

Деканы факультетов выступили с обращением ко всем выпускникам 2020 года и вручили отличникам учебы красные дипломы.

В добрый путь, выпускники! Пусть этот день станет успешной отправной точкой в вашей взрослой жизни. Двери аграрного вуза всегда открыты для вас!