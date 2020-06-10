Выпускники факультета биотехнологий и агрономии Чувашского государственного аграрного университета, обучающиеся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, вышли на финишную прямую по учебе. В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой для прохождения государственной итоговой аттестации потребовались не только накопленные знания, но и компьютер с веб-камерой. 1 июня 2020 года началась государственная итоговая аттестация с использованием мультимедийных технологий с программными продуктами Microsoft Teams и ProctorEdu.

В первый день к сдаче государственного экзамена приступили 13 студентов очной формы обучения из всех уголков нашей республики и даже из-за ее пределов (г. Тверь) в режиме реального времени.

Председатель и члены государственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции работали непосредственно из производственных предприятий (ООО «Колосок» Чебоксарского района, филиал «Чебоксарский элеватор» АО «Чувашхлебопродукт», ООО «Чебоксарский мясокомбинат», ООО «АККОНДМОЛОКО» Янтиковского район). Для работы были созданы учетные записи для всех обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии. До написания экзаменационной работы проведена идентификация личности обучающегося. В ходе работы шла непрерывная аудио- и видеотрансляция в режиме реального времени. После оформления экзаменационной работы студенты отвечали на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии в сопровождении видеозаписи.

Все выпускники успешно справились: из 13 выпускников 6 студентов получили оценки «отлично», 7 – «хорошо». Результаты государственного экзамена показали, что глубина теоретических знаний и уровень сформированности навыков и умений в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции у студентов высокие.

10.06.2020

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