19 декабря 2019 года в ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА состоялась Ярмарка вакансий, которая дает возможность приобрести опыт общения с работодателями, получить ответы на важные вопросы, связанные с прохождением практики, стажировки и дальнейшего трудоустройства. Организаторами ярмарки стали сектор по организации практики и трудоустройства и факультеты академии.

В мероприятии приняли участие 11 работодателей Чувашской Республики федерального и республиканского уровня: Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Чувашский», Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк», Чувашское отделение № 8613 – Филиал ПАО «Сбербанк», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Агрофирма «Путь Ильича» Моргаушского района, ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский», ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского района, СХПК «Коминтерн» Красночетайского района, ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза». Более 300 студентов ознакомились с их деятельностью.

Ярмарка проводилась на нескольких площадках академии. В 119 аудитории была организована выставка организаций — все желающие могли поближе познакомиться с деятельностью Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза».

На экономическом факультете студенты 3-го и 4-го курсов встретились с представителями ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк». Гостей приветствовала и представила доцент кафедры финансов и кредит Наталья Алексеева. Аналитиком отдела подбора и адаптации персонала Чувашского отделения № 8613-Филила ПАО «Сбербанк России» Ольгой Гурьевой и начальником службы по работе с персоналом Светланой Петьковой был представлен презентационный материал, иллюстрирующий основы формируемой данными банками экосистемы, социальной и кадровой политики. Гости особо остановились на характеристиках имеющихся вакансий и требованиях банков по прохождению студентами производственной практики; выразили надежду на эффективное взаимодействие банков и студентов-экономистов академии в ходе дальнейшего практического обучения и трудоустройства.

Перед студентами инженерного факультета выступили инспектор отдела кадров ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» Оксана Алексеева, она ознакомила будущих инженеров с вакансиями и перспективами работы, председатель СХПК «Коминтерн» Альбина Новикова рассказала о становлении и развитии предприятия, о возможностях проведения практик и стажировок, представители ПАО «Ростелеком» Даниил Владимиров и Олег Михайлов рассказали о возможностях трудоустройства не только в Чебоксарах, но и в районах республики, о перспективах карьерного роста.

Студенты факультета биотехнологий и агрономии получили возможность в течение короткого времени узнать о возможностях трудоустройства в федеральной службах и на предприятия агропромышленного комплекса. Врио директора ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Чувашский» Александр Коршунов отметил, что в этом году организации исполнилось 55 лет, рассказал о специфике деятельности центра.

Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике Николай Малов и его заместитель Олег Исаев пригласили студентов на оплачиваемую практику, подробно рассказали о программе поддержки молодежи на селе.

С особым интересом выслушали студенты выступление начальника отдела кадров ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» Елены Горбатиной. Большое впечатление произвел видеоролик о тепличном комплексе, снятом с высоты птичьего полета.

Заместитель генерального директора по производству ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Юрий Емельянов отметил достижения предприятия (10 % картофеля в республике выращено на полях агрофирмы), рассказал о возможностях и пригласил будущих агрономов на практику и на работу.

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии также встретились с представителями ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», СХПК «Коминтерн». Заместитель исполнительного директора ООО «Агрофирма «Путь Ильича» Андрей Васильев рассказал о новых технологиях, применяемых на предприятии, о требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на работу.

Работодатели пожелали студентам успешного трудоустройства и отметили важность подобных встреч.

20.12.2019

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