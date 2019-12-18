В Чувашии усилена охрана хвойных молодняков в предновогодний период и период новогодних праздников. В этих целях увеличена кратность патрулирования лесов и проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, в том числе совместно с органами внутренних дел и КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии, привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушение лесного законодательства, оперативно направляются в органы внутренних дел и прокуратуры материалы о выявленных нарушениях, проверяется законность перевозимых новогодних деревьев. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

Следует отметить, незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. Более того, уже два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

Напомним, что 29 ноября 2019 г. состоялся аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях в целях заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. С ООО «Шумерлинский лесхоз» заключен договор купли-продажи лесных насаждений в количестве 100 штук, расположенных на территории Шумерлинского лесничества.

Купить ель или сосну для праздника можно только в специально отведённых местах.

18.12.2019

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