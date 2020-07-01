Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 26.06.2020

Подать заявку на платное объявление можно по ссылке:

Куплю

Куплю на мясо: коров, быков, телок. На откорм бычков,дорого. И вынужденный забой. Тел.: 8-961-345-77-89 19-811 Закупаю коров, бычков, телок. Тел.: 8-960-310-98-78 Олег. 19-772 Куплю крупно-рогатый скот. Тел.: 8 902-327-56-06. 19-510 Закупаю коров, бычков от месяца до 600 кг. Дорого . Тел.8-937-951-19-09 20-325 Куплю скотину. Дорого. Тел.: 8-961-344-03-82 20-354 Закупаем скотину , дорого. 8-937-958-29-89 20-355 Куплю скотину. Дорого. Тел. 8-906-387-37-74. 20-371



П Р О Д А Ю « ТМПрофиль » ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ » Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Изготовление по размерам Заказчика; — также — доборные элементы на заказ — трубы профильные ; — крепеж в ассортименте — евроштакетник для забора цветной металлический ЗАЯВКИ-ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ. ДОСТАВКА-1000рублей 8-9524659723; 8-9290427904; тел/факс 8 (83174) 2-86-05 Эл.почта — ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru Для бухгалтерии: просьба высылать газету и акт выполненных работ ИП «Ширыбанов А.В.» 19-175 20-205 Продаю бычков (молодняк). Конный навоз (в мешках). Доставка. Тел.: 8 987-126-30-07. 11-64. Продам ПОРОСЯТ разных возрастов. Доставка. Тел. 8-906-387-44-47; 8-927-863-97-60; 20-260 АО «Приволжское» реализует свиней, поросят. Тел.: 8(8354) 02-58-01 20-416 19-66 20-240 Кольца колодцев ж/б D-0,7; 1,0; 1,5. Бурение колодцев, канализаций и скважин. К/б блоки от производителя 20х20х40; 30х20х40; 12х20х40 Доставка. Тел.: 8-902-327-82-52. 19-252 ПОРОСЯТА Тел : 8-960-311-22-86; 8-960-304-52-90; 20-33 19-589 Ремонт стиральных машин, микроволновок. На дому. Гарантия. Тел. 8-905-198-85-55. 20-303 Продаю кур молодки, другая птица. Доставка. Тел. 8 905-029- 90-50 20-258 Кирпич — любой; керамблоки, пеноблоки. 8-927-667-83-78. 20-311 Песок, земля, щебень, кирпичный бой, аренда спецтехники. Тел.: 8-927-666-04-44 20-362 Продаётся кирпич всех видов, керамзитобетонные блоки, гравмасса, керамзит. Доставка. Разгрузка. 8-903-358-20-97. 20-345 19-55. Пластиковые ОКНА. Зимние скидки до 50 %. От оконного завода, заводское качество. От 2 400 рублей за деревенское окно, утепленное в три стекла. Рассрочка. Немецкая фурнитура. Тел.: 8 927-668-69-55. 20-77 Услуга 20-22. Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно). ––––––––––––– СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАН- КА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Реги- страционный номер записи в госу- дарственном реестре микрофинансо- фых организаций № 1903045009200 от 1 апреля 2019 г. 20-22 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТАЖ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. ТЕЛ.: 8-927-990-46-75. 19-262 Разное ПРОБЛЕМЫ с ТриколорТВ ТЕЛЕКАРТА 20 ЦИФРОВЫХ каналов. УСТАНОВКА — СДЕЛАЕМ КАК НАДО Тел.: 8-927-990-46-75. 19-261. Количество ответов 2 2 188 189 Работа В Чувашский филиал Россельхозцентра требуются трактористы и специалисты в специализированную лабораторию, агрономы. Тел. : 8(8352) 51-44-12. 20-366 Требуются монолитчики, плотники в Москву. Проживание в бытовом городке, 3-х разовое питание. Баня, душ. Вахтовый метод. Все подробности по тел. : 8-927-868-00-09. 20-415 Организации СК « Альсер Строй» требуются работники (мужчины и женщины, студенты на период каникул) на благоустройство, дорожные работы. Соц. пакет, з/п от 25000 руб. Тел.: 67-47-72, 32-03-70, 8-919-666-33-24. г. Чебоксары, ул. Вурнарское шоссе, д. 7, каб. 203. 20-370 Организация СК « Альсер Строй» реализует: ОПГС, песок речной, карьерный, щебень, чернозем, грунт. Доставка. Тел.: 29-94-94; 320-370. 20-375

20-406

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20-404

Соболезнование

Коллектив Управления ПФР в Чебоксарском районе Чувашской Республики – Чувашии (межрайонное) глубоко скорбит в связи с постигшим нас огромным горем – безвременной кончиной сотрудника Александрова Александра Николаевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой близкого человека.

20-411

Глубоко скорбим по поводу кончины уроженца д. Малые Торханы, Почетного гражданина Чебоксарского района, Главы Чувашии с 2010 по 2020 годы Михаила Игнатьева.

Михаил Васильевич внес неоценимый вклад в развитие района и республики.

Он прошел большой трудовой путь от помощника комбайнера до Главы региона.

С 1990 по 1994 г. являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов, в июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.

При непосредственном участии Михаила Игнатьева в Чебоксарском районе реализованы крупные социально значимые проекты.

Он был настоящим патриотом Чувашии, всем сердцем любящим родную республику. Жизнь его оборвалась рано, но он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной республике.

Михаил Васильевич всегда останется в нашей памяти как видный государственный деятель, ответственный руководитель и порядочный целеустремленный человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Игнатьева.

Светлая ему память.

Жители Чебоксарского района

Собрание депутатов и

администрация Чебоксарского района

20-413

Семья Васильевых, Беловых, Сорокиных, Остапчук выражают глубокое соболезнование семье Семеновых, мужу, детям, внукам, родственникам в связи с преждевременной утратой Семеновой Галины Никитичны.

20-417

Члены Союза Ветеранов Агропромышленного комплекса Чувашской республики и Чебоксарского района выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой близкого человека Игнатьева Михаила Васильевича .Светлая ему память.

Председатели Союза Ветеранов Чувашской Республики и Чебоксарского района Петр Васильевич Ивантаев и Святослав Александрович Егоров.

20-439

Продаю

19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Продаю бычков (молодняк). Мясо телятины, говядины -270 руб. Сено. Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 20-33. Окна. Тел. :8-927-844-78-11. 20-240.Пластиковые окна. Натяжные потолки. Тел. :8-960-300-33-53. 19-589.Мебель. Тел. :37-02-73.8-927-627-02-73. 20-33.Поросята. Тел. :8-960-311-22-86,8-960-304-52-90. 19-175



Куплю

19-772. Закупаю коров, бычков, телок. Тел.:8-960-310-98-78. Олег.

19-510. Куплю крупно-рогатый скот. Тел.:8-902-327-56-06.

19-811. Куплю на мясо коров, быков, телок. На откорм бычков, дорого. И вынужденный забой. Тел.8-961-345-77-89.

20-232. Куплю КРС. Дорого. Тел.:8-905-197-61-66.

20-233. Куплю скотину. Дорого. Тел.: 8-961-344-03-82.

20-27.Куплю дорого коров, бычков, тёлок. Вынужденный забой. Тел. :8-937-379-90-01.

Услуги

20-47. Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом. Качественно. Тел.8-927-667-87-32.

19-05 . УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ пустотелых стен, полов, чердаков и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ. Проверка тепловизером до и после работ. Тел.: 8 919-669-16-66. СУПЕР СКИДКИ!!!

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ пустотелых стен, полов, чердаков и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ. Проверка тепловизером до и после работ. Тел.: 8 919-669-16-66. СУПЕР СКИДКИ!!! Сайдинг — от 165 руб./шт Профнастил — от 177 руб./м Металлочерепица — от 271 руб./ м Зимние цены! Действуют дополнительные скидки!* Заводское качество. Замер, доставка. Тел.: 8-83-52-69-09-55, 8-999-790-85-00. *Акция до 31 марта 2020 г. Подробности — по телефонам. 20-77

20-47. Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом. Качественно. Тел.:8-927-667-87-32.

20-95. Чистка колодцев. Тел.:8-927-847-37-25.

19-262. Ремонт холодильников. Стаж более 20 лет.Тел.:8-927-990-46-75.

19-261. Проблемы с Триколор ТВ. Телекарта. 20 цифровых каналов, установка. Тел.:8-927-990-46-75.

Недвижимость

20-241. Дачу не далеко от г.Цивильска, к/с Союз. Тел: 8-937-016-95-26.

Работа

20-250. На деревообрабатывающее предприятие в п. Новое Атлашево требуется рамщик на ленточную пилораму. Трудоустройство официальное. Тел.:8-927-846—79-84,88354020250

К У П Л Ю Куплю КРС. Дорого.8-905-197-61-66. 20-232 Куплю на мясо: коров, быков, телок. На откорм бычков,дорого. И вынужденный забой. Тел.: 8-961-345-77-89 19-811 Закупаю коров, бычков, телок. Тел.: 8-960-310-98-78 Олег. 19-772 Куплю скотину.Дорого. 8-961-344-03-82. 20-233