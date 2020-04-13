Гидрометцентр Чувашии прогнозирует существенное потепление в ближайшие дни.
13 апреля днем преимущественно без осадков.Ветер северо-западный ночью 12-17 м/с, днём 9-14 м/с.Температура воздуха днём +3…+8°.
14 апреля преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с.Температура воздуха ночью -4…+1°, днём +10…+15°.
15 апреля ночью преимущественно без осадков.Днем местами небольшой дождь. Ветер южный ночью 4-9 м/с, днем 11-16 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днём +12…+17°.
13.04.2020
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