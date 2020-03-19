Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует осадки в виде мокрого снега и дождя в ближайшие дни, а затем — похолодание.

20 марта временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный 9-14 м/с, днём северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +2…+7°. На дорогах местами гололедица.

21 марта местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днём -4…+1°.

22 марта — преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5 …-10 °, днём -3…+2°.

19.03.2020

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