В Чувашию придут 10-градусные морозы

19 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует осадки в виде мокрого снега и дождя в ближайшие дни, а затем — похолодание.

20 марта временами  пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный 9-14  м/с, днём северо- западный  8-13  м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +2…+7°. На дорогах местами гололедица.

21 марта  местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северной четверти  8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днём  -4…+1°.

22 марта — преимущественно без осадков. Ветер северной четверти  8-13 м/с. Температура воздуха ночью  -5 …-10 °, днём  -3…+2°.

19.03.2020

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