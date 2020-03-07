Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует осадки в виде дождя в ближайшие сутки.
8 марта местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.Ветер южный 9-14 м/с.Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +3…+8°.На дорогах местами гололедица.
9 марта в большинстве районов -небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем западный 4-9 м/с.Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +3…+8°.На дорогах местами гололедица.
10 марта в большинстве районов — небольшой дождь.Ветер ночью западный 2-7 м/с, днём юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0 …+5 °, днём +5..+10°.На дорогах местами гололедица.
7.03.2020
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