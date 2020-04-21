18 апреля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил распределение автомобилей скорой медицинской помощи класса С по субъектам. Согласно документу, в службу скорой помощи Чувашии в 2020 году поступят 7 автомобилей на базе «Форд Транзит» и 3 – на базе «ГАЗ-Некст». Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Напомним, за последние 4 года автопарк скорой медицинской помощи обновился на 189 автомобилей (в 2016 г. – 23, в 2017 г. – 33, в 2018 г. – 103, в 2019 – 30). Благодаря обновлению среднее время ожидания бригад снизилось с 13,2 минут в 2015 году до 11,2 минут в 2019 году.

21.04.2020

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