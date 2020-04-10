Врио Главы Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Минпромторг России дополнительно выделит региону средства защиты – маски, перчатки, защитные костюмы. Их поступление ожидается на следующей неделе.

Напомним, что в результате переговоров с Минпромторгом России, проведенных врио Главой Чувашии, в республику поступила большая партия – 326 тысяч – медицинских масок. В первую очередь ими будут обеспечены медицинские работники, а также участники мобильных бригад, которые обеспечивают контроль на улицах и дорогах.

10.04.2020

www.tavanen.ru