Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, прошедшего под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева, рассказал, что в ближайшее время в республику поступят дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для обеспечения нужд жителей Чувашии, а также 2 аппарата ЭКМО (помогает поддерживать организм в течение длительного периода времени , чтобы дать возможность сердцу и/или легким отдохнуть и оправиться от болезни).

ГУП «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики изготовит около 50 тысяч марлевых повязок для нужд медицинских организаций региона, часть продукции поступит в аптеки. Стоимость одной маски составит 39 рублей. Напомним, кроме этого, на этой неделе ожидается поступление в республику более 300 тысяч масок.

31.03.2020

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