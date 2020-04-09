Сегодня в Чувашию пришла большая партия – 326 тысяч. Маски поступят в продажу в республиканские государственные аптеки. Но в первую очередь ими обеспечат тех, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом: персонал больниц, сотрудники полиции и Росгвардии, которые обеспечивают контроль на улицах и дорогах. Еще одна категория, которую обеспечат масками – волонтеры, они ежедневно общаются с сотнями людей и подвергают себя опасности ради того, чтобы помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом сообщил в Инстаграме врио главы Чувашии Олег Николаев.

9.04.2020

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