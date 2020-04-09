Сегодня в Чувашию пришла большая партия – 326 тысяч. Маски поступят в продажу в республиканские государственные аптеки. Но в первую очередь ими обеспечат тех, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом: персонал больниц, сотрудники полиции и Росгвардии, которые обеспечивают контроль на улицах и дорогах. Еще одна категория, которую обеспечат масками – волонтеры, они ежедневно общаются с сотнями людей и подвергают себя опасности ради того, чтобы помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом сообщил в Инстаграме врио главы Чувашии Олег Николаев.
Подать заявку на платное объявление можно по ссылке:
http://tavanen.ru/разместить-объявление/
«Администрация Чебоксарского района извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 21:21:150902:1082, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Лапсарское сельское поселение, д. Вурманкасы (земли населенных пунктов), для ведения личного подсобного хозяйства.
Подача заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется в течении тридцати дней со дня опубликования извещения с 09 апреля 2020 года с 08 часов 00 минут по 08 мая 2020 года 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 до 13 часов. Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул.Шоссейная, д.15, каб.29, или по адресу электронной почты: chebs@cap.ru. Телефон для справок (8-83540) 2-14-00».
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