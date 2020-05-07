7 мая при содействии министра здравоохранения Владимира Степанова в Чувашию поступила партия 10000 комплектов одежды защитной из нетканых материалов отечественного производства. Комплекты, в которые входят брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы хирургические высокие, халат хирургический, отгружены на Аптечную базу ГУП ЧР «Фармация» и распределены в больницы республики. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
6 мая на аптечную базу ГУП ЧР «Фармация» по контракту Минздрава Чувашии поступили медицинские маски китайского производителя.
Данные маски по разнарядке Минздрава Чувашии будут распределены во все медицинские организации республики.
7.05.2020
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