18 апреля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Распоряжение, в котором утвердил распределение автомобилей скорой медицинской помощи российского производства по регионам. 7 автомобилей класса С на базе Форд Транзит уже поступили в Чувашию. Об этом сообщает Минздрав региона.

-Реанимобили оснащены современным медицинским оборудованием для оказания высококвалифицированной скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших любой степени тяжести: пострадавшим в ДТП, пациентам с инфарктом, инсультом и другими жизнеугрожающими состояниями, – отмечает главный фельдшер Марина Батурина.

В каждом автомобиле имеются аппараты искусственной вентиляции легких, которые используют для насыщения кислородом через респираторную маску. Аппарат ИВЛ подключают при отеке легких или сердечных заболеваниях, когда пациент не может дышать сам.

На сегодняшний день в службе скорой помощи Чувашии 23 реанимобиля на базе Форд Транзит. Первая партия поступила ещё несколько лет назад. За это время водители оценили технику по достоинству.

-Очень удобная машина. Двигатель хороший турбинный 5 класса, 6-ступенчатая коробка, в эксплуатации пригодная ко всему, – рассказал начальник ремонтного цеха автобазы Павел Германов.

Согласно документу ожидается поставка ещё 3х автомобилей – на базе ГАЗ-Некст.

6.05.2020

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