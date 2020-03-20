В ближайшие сутки в Чувашии осадки в виде мокрого снега пройдут лишь местами и будут носить кратковременный характер. А в выходные дни существенно похолодает. Это связано с тем, что регион окажется на периферии антициклона, который сформировался над северной Атлантикой. В Чувашию начнет поступать арктический воздух с очень низкой температурой на высоте облаков, порядка 16-18 градусов мороза. Так что у земли в дневные часы будет в лучшем случае около ноля, а по ночам — до минус 10 градусов. На дорогах местами появится гололедица. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

Затем на Среднюю Волгу придут снегопады. По расчетам численной модели GFS, во вторник в Чебоксарах может выпасть месячная норма осадков при температуре воздуха от 0 до 5 градусов мороза.

По другим данным, зона осадков южного циклона принесет снегопады в южные районы республики уже в понедельник. Хотя, возможно, снег будет небольшим — так предполагает английская численная модель. Дело в том, что атмосферное давление в начале следующей недели будет очень высоким, а в таких условиях осадки обычно не выпадают.

С 25 марта погоду начнет определять периферия теперь уже казахстанского антициклона, который, как минимум, до конца месяца установит в Чувашии теплую солнечную погоду.

20.03.2020

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