19 марта в Чувашии официально зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщает Минздрав Чувашии, состояние заболевшего удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме. Медики в БСМП оказывают всю необходимую помощь с соблюдением правил личной безопасности.

Как стало известно, пациент прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву и далее в Чебоксары. Медики провели госпитализацию пациента при соблюдении всех протоколов. Медицинские специалисты совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике провели работу с «контактными» лицами, они сейчас на изоляции, их анализы на COVID-19 отрицательны.

Справочно Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112 Министерством здравоохранения Чувашской Республики на базе БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» организована круглосуточная горячая линия для граждан республики, возвратившихся из стран, в которых были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19: 8 (8352) 26-14-14. Вы также можете обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии по следующим телефонам: в рабочее время — 8(8352) 58-24-48, 58-51-66; в нерабочее время, по выходным и праздничным дням — 8(8352) 58-53-11.

19.03.2020

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