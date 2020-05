View this post on Instagram

Сегодня работали в условиях ограничительных мер. Пассажиров чартера, прибывших в Чебоксары из Якутии, встречали сотрудники Роспотребнадзора и медики. Надеемся, что к моменту начала регулярной лётной программы, в строгих ограничительных мерах не будет необходимости. Аэропорт возобновил работу буквально на несколько часов для обслуживания воздушного судна. #аэропортчебоксары #aerocheb #чебоксары #чувашия #airportlife #airport