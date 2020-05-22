21 мая в Международный аэропорт Чебоксары им. А.Г. Николаева спецрейсом по маршруту «Талакан– Екатеринбург–Чебоксары» доставили 30 жителей Чувашской Республики. Все они работали вахтовым методом на одной из строительных компаний в Якутии. Об этом сообщает Мининформполитики Чувпшии.
Соотечественники обратились к врио Главы Чувашии Олегу Николаеву с просьбой помочь с возвращением их на родину.
Правительство Чувашии организовало встречу земляков в Международном аэропорту Чебоксары им. А.Г. Николаева и их дальнейшую перевозку в санаторий «Алые паруса» в Моргаушском районе, на базе которого развернут обсерватор. На карантине они будут находиться ближайшие две недели.
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Сегодня работали в условиях ограничительных мер. Пассажиров чартера, прибывших в Чебоксары из Якутии, встречали сотрудники Роспотребнадзора и медики. Надеемся, что к моменту начала регулярной лётной программы, в строгих ограничительных мерах не будет необходимости. Аэропорт возобновил работу буквально на несколько часов для обслуживания воздушного судна. #аэропортчебоксары #aerocheb #чебоксары #чувашия #airportlife #airport
22.05.2020
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