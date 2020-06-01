30 мая 2020 года несколькими вывозными рейсами в Россию вернулось 5 жителей Чувашии: 1 – из Германии, 1 – из Индии, 1 – из Турции, 1 – из Иордании, 1 – из Индонезии. Ещё 1 житель Чувашии прилетел из Великобритании 31 мая. Они прибыли в международный аэропорт «Шереметьево» г. Москва. Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.

По состоянию на 13:00 1 июня 2020 года за пределами страны находятся 287 жителей Чувашии, в том числе 38 несовершеннолетних (по уточненным данным). Наибольшая часть из них пребывает в Таиланде, США, Индии. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 88 жителей республики: 22 – из Индии, 15 – из Таиланда, 9 – из США, 5 – из Узбекистана, 5 — из Испании, 5 – из Германии, 5 – из Турции, 5 – из Индонезии, 4 – из Италии, 2 – из Греции, 2 – с Кипра, 2 – из Великобритании, 1 – из Латвии, 1 – из Португалии, 1 – из Таджикистана, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Иордании, 1 – из ОАЭ, 1 – из Южной Африки.

1.06.2020

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