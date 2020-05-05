В Чувашию из Германии прибыли три человека

5 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

4 мая в 17:03 по московскому времени в международном аэропорту в Казани приземлился самолет с российскими туристами из Германии. Вывозным рейсом «Берлин — Казань — Новосибирск» на родину прибыло 120 человек, в том числе 3 жителей Чувашской Республики (все взрослые).

Региональные власти организовали встречу земляков в аэропорту и их перевозку до санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе, где располагается обсерватор. В настоящее время они находятся в пути. Ближайшие две недели вернувшиеся из-за границы проведут на карантине.

5.05.2020

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