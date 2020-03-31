В Чувашию идет снежный циклон

31 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует ухудшение погодных условий в ближайшие сутки

31 марта днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер южной четверти 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 0…+5°, днём +3…+8°.

1 апреля ночью местами — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя,ночью местами метель, днём преимущественно —  без осадков.Ветер западной четверти ночью 10-15 м/с, днём 8-13 м/с.Температура воздуха ночью 0…-5°, днём -4…+1°.Ночью и утром — местами снежные заносы, местами гололедица.

2 апреля преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днём 10-15 м/с.Температура воздуха ночью  -1…-6°, днём  +2…+7°.

31.03.2020

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