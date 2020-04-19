В Чувашию похолодание придёт во вторник. Об этом сообщает паблик «Погода в Чувашии».
В понедельник местами пройдёт небольшой дождь. Ветер — южный с переходом на восточный, 2-4 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8…+10.
Во вторник вечером местами пройдёт сильный дождь.
Ветер — северо-восточный, 4-11 м/с, порывы до 18 м/с.
Атмосферное давление 742 мм рт ст. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.
В ночь на среду ожидается местами сильный дождь.
Днем также дождь, дождь со снегом, местами сильный.
Ветер северный, 6-11 м/с,порывы до 19 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт ст. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +1…+3.
19.04.2020
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