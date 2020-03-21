Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил в интервью «Комсомольской правде», что в регион возвращаются специалисты: «Лично знаю многих приезжих, которые попали в Чувашию по распределению или иным причинам — и смогли состояться как крупные бизнесмены либо руководители. Радуюсь, что сейчас у нас даже в правительстве республики есть несколько министров, которые вернулись, поработав в разных регионах (от Москвы до Севастополя). Буквально за последние недели к нам прибыло около пятнадцати врачей: они уехали в другие области, получили квалификацию в ведущих медцентрах, — и вернулись сюда, решать задачи, стоящие перед Чувашской Республикой».

21.03.2020

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