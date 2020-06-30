В Чувашию возвращается жаркая погода

30 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометцентр Чувашии прогнозирует, что в регионе установится по-настоящему июльская погода.

1 июля будет преимущественно без осадков.Ветер юго-восточный ночью 5-10м/с,днем 7-12м/с.Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +20…+25°В лесах местами высокая пожароопасность.

2 июля облачно с прояснениями, кратковременные дожди,местами грозы.Ветер южной четверти 7-12м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°,   днём +22…+27°.В лесах местами высокая пожароопасность.

3 июля — местами небольшой дождь,днем местами гроза.Ветер юго-западный  ночью 5-10м/с,днем порывы 6-12м/с.Температура воздуха ночью  +12…+17°, днём +24…+29°.В лесах местами высокая пожароопасность.

30.06.2020

www.tavanen.ru

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