Гидрометцентр Чувашии прогнозирует, что в регионе установится по-настоящему июльская погода.
1 июля будет преимущественно без осадков.Ветер юго-восточный ночью 5-10м/с,днем 7-12м/с.Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +20…+25°В лесах местами высокая пожароопасность.
2 июля облачно с прояснениями, кратковременные дожди,местами грозы.Ветер южной четверти 7-12м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +22…+27°.В лесах местами высокая пожароопасность.
3 июля — местами небольшой дождь,днем местами гроза.Ветер юго-западный ночью 5-10м/с,днем порывы 6-12м/с.Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +24…+29°.В лесах местами высокая пожароопасность.
30.06.2020
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