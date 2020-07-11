Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что в регионе жаркая погода установится в ближайшие дни вновь.
12 июля будет преимущественно без осадков.Ветер юго-восточный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +25…+30°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
13 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днём северо-западный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +28…+33°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
14 июля переменная облачность.Местами кратковременный дождь, гроза.Ветер южной четверти 11-16 м/с.Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +31…+36°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
11.07.2020
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