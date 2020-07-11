В Чувашию вернётся 36-градусная жара

11 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что в регионе жаркая погода установится в ближайшие дни вновь.

12 июля будет преимущественно  без осадков.Ветер юго-восточный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +25…+30°.В лесах местами  чрезвычайная  пожароопасность.

13 июля ночью   преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.Ветер восточный  ночью 5-10   м/с, днём  северо-западный 7-12  м/с.Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +28…+33°.В лесах местами чрезвычайная  пожароопасность.

14 июля переменная облачность.Местами кратковременный дождь, гроза.Ветер южной четверти 11-16  м/с.Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +31…+36°.В лесах местами чрезвычайная  пожароопасность.

11.07.2020

www.tavanen.ru

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