14 и 15 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 7 жителей Чувашской Республики, которые до этого времени оставались за рубежом из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 1 человек прилетел из Индии, 1 человек – из Испании, 5 человек – из США (все взрослые). Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.

Правительство Чувашской Республики организовало встречу земляков в международном аэропорту «Шереметьево» г. Москва и дальнейшую их перевозку до санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе, на базе которого развернут обсерватор. К настоящему времени они находятся в пути. Ближайшие две недели граждане, прибывшие из-за границы, проведут на карантине.

По состоянию на 17:00 15 мая 2020 года, за пределами страны находятся 230 жителей Чувашии, в том числе 29 несовершеннолетних (по уточненным данным). Наибольшая часть из них остается в Таиланде, США, Индии. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 66 жителей республики: 17 – из Индии, 15 – из Таиланда, 5 – из Узбекистана, 4 – из Германии, 9 – из США, 4 – из Турции, 4 – из Индонезии, 4 – из Испании, 1 – из Греции, 1 – с Кипра, 1 – из Латвии, 1 – из Таджикистана.

16.05.2020

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