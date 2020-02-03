3 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел планерку с исполняющими обязанности членов Кабинета Министров республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

Участники совещания обсудили вопрос использования органами власти системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2019 году.

Как доложил и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов, в целях оптимизации процесса межведомственного взаимодействия функционирует единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и сопряженный с ней региональный сегмент СМЭВ. В Чувашии к системе подключены все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

«В системе более 2 тысяч активных пользователей. Порядка 99% всех межведомственных запросов выполняется не на бумаге, а с использованием носителя СМЭВ», — отметил Михаил Анисимов.

По официальным данным, за 2019 год в рамках предоставления услуг органами исполнительной власти направлено почти 35 тысяч запросов, органами местного самоуправления направлено 88,5 тыс. запросов к федеральным органам власти с использованием СМЭВ.

«В течение ближайших 6 лет мы должны довести количество услуг, оказанных нашим гражданам и юридическим лицам в электронном виде, до 90%», — обозначил Михаил Анисимов.

В 2019 году началось внедрение новых адаптеров (СМЭВ версии 3.0), это позволит сократить сроки предоставления оказываемых государственных и муниципальных услуг.

23 декабря 2019 г. было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 2020 год, в рамках которого будут осуществлен переход на взаимодействие с СМЭВ версии 3.0., взамен устаревших сервисов.

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определённых Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В рамках исполнения этого закона органы власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг не должны требовать от заявителей справки и документы, которые находятся в распоряжении других органов. Таким образом, федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия.

3.02.2020

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