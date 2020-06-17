В Общественной палате Чувашии состоялось заседание рабочей группы по подготовке и организации работы общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков отметил, что на сегодняшний день по республике 6730 неравнодушных граждан изъявили желание стать общественным наблюдателем, в их числе самовыдвиженцы, представители политических партий, общественных организаций. В Общественную палату поступили заявления из всех муниципальных образований республики.

Алексей Судленков подчеркнул, что в приоритете проведения голосования остается защита здоровья граждан, с чем и связаны и длительность его проведения: с 25 июня по 1 июля. «Это позволит уменьшить количество контактов людей непосредственно в день голосования», — подчеркнул председатель Палаты.

«На сегодняшний день законодательство РФ предусматривает новые формы голосования, в том числе голосование при домовых территориях — это связано с ограничительными мерами, вызванными коронавирусом, — уточняет руководитель аппарата Общественной палаты Чувашии Евгений Бондарев. – В данных участках для проведения голосования также будут находится общественные наблюдатели».

Анатолий Яруткин отметил, что Палатой будут проводиться обучающие семинары для наблюдателей в режиме видеоконференции, где будут доведены основные тезисные положения, а также даны ответы на все возникающие вопросы.

В ходе заседания участники также обсудили ряд организационных моментов, требующих решения в ближайший период.

Рабочая группа продолжает прием документов от граждан и общественных объединений, выполняет проверку достоверности сведений, ведет формирование единого списка наблюдателей.

Окончательное формирование списка наблюдателей за голосованием и распределение по избирательным участкам будет завершено 22 июня 2020 года.

17.06.2020

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