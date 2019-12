View this post on Instagram

Добрый день! Многие предприятия промышленного комплекса и коммерческие организации перенесли рабочий день с 31 на 28 декабря. Перед многими тысячами семей встал вопрос: "Как быть с детьми, которые ходят в садики, ведь они будут в субботу закрыты?!". Предлагаю нам всем решить -нужно ли сделать 28 декабря для дошкольных учреждений республики рабочим днём? Голосование в историях! #Чувашия #МихаилИгнатьев #скороновыйгод