В Чувашии 28 декабря предлагают сделать рабочим для детских садов

Декабрь 18, 2019 - Актуально - нет комментариев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей инстаграм-странице объявил голосование для объявления 28 декабря рабочим днем вместо 31 декабря  для дошкольных образовательных учреждений. 

 

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Добрый день! Многие предприятия промышленного комплекса и коммерческие организации перенесли рабочий день с 31 на 28 декабря. Перед многими тысячами семей встал вопрос: "Как быть с детьми, которые ходят в садики, ведь они будут в субботу закрыты?!". Предлагаю нам всем решить -нужно ли сделать 28 декабря для дошкольных учреждений республики рабочим днём? Голосование в историях! #Чувашия #МихаилИгнатьев #скороновыйгод

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18.12.2019

www.tavanen.ru

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