В Чувашии вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено и разрешено с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часов. Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне.



Как сообщает ГТРК «Чувашия», личные автомобили не входят в список ограничений.

Посты контроля будут стоять на въезде в Чебоксары и Новочебоксарск.

3.04.2020

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