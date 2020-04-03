В Чувашии ограничивают движение транспорта

3 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено и разрешено с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часов. Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне. 

Как сообщает ГТРК «Чувашия», личные автомобили не входят в список  ограничений. 

Посты контроля будут стоять на въезде в Чебоксары и Новочебоксарск. 

3.04.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости