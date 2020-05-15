В учреждениях здравоохранения Чувашии сейчас установлены 104 аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня 16 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— То есть ресурсы и запасы аппаратов ИВЛ имеются. Дальше ожидаем поступления буквально в ближайшие 3 дня еще 50 аппаратов для неинвазивной вентиляции легких. То есть процент обеспеченности ИВЛ станет еще выше, — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

15.05.2020

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