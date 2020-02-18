В Чувашии 15 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра. Сильнее всего пострадал Вурнарский район, где 4 деревни остались без электричества. В Моргаушском районе порывов ветра не выдержали провода в трех населенных пунктах. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Специалисты Чувашэнерго работали на местах. В итоге в 23.30 устранили аварийные ситуации, за исключением поселка Ибреси, частично это одна улица, 12 жилых домов, где проживает 30 человек. С утра они приступили к работе и в 8.28 электроснабжение восстановлено. Но сейчас есть еще Шемуршинский район, с. Трехбалтаево, частично на одной улице отключено электроснабжение. Бригада работает, — рассказал и.о министра Государственного комитета ЧР по делам ГО и ЧС Вениамин Петров.

18.02.2020

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